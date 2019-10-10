Великобритания «заплатит цену» за жесткий Brexit — Макрон
Париж, 10 октября, 2019, 23:41 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Лондон «заплатит цену» за свою несговорчивость в отношении Brexit, 10 октября передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Brexit
«Если они не захотят предпринять какие-либо действия… им придется взять на себя ответственность», — заявил Макрон.
Великобритания покидает Европейский Союз 31 октября. Правительство Бориса Джонсона заявляет, что готово к «жесткому Brexit».
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