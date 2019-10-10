Галле, Германия, 10 октября, 2019, 23:50 — ИА Регнум. 28-летний Штефан Б. помещён под арест следственным судьёй при Верховном суде ФРГ по подозрению в нападении на синагогу и закусочную в городе Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт. Об этом 10 октября сообщает радиостанция SWR.

Victor Арест

Подозреваемому предъявлены обвинения в убийстве двух человек и покушении на жизнь ещё девяти.

Предполагается, что мужчина совершил нападение на синагогу в Галле, а затем на турецкую закусочную. При этом подозреваемый вёл прямую трансляцию своих действий в интернете, которую посмотрели более 2,2 тыс. человек за 30 минут до удаления видео из сети. В результате нападения погибли два человека, пострадали девять.

При задержании у подозреваемого было изъято огнестрельное оружие и около четырёх килограммов взрывчатки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о «решительном» осуждении атаки на синагогу в Галле президентом Франции Эммануилом Макроном.