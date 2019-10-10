Братислава, 10 октября, 2019, 23:19 — ИА Регнум. Очередной раунд переговоров по молдавско-приднестровскому урегулированию в формате «5+2» в Братиславе завершился без подписания итогового протокола по вине Молдавии. Об этом заявил по итогам встречи глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, передает ИА REGNUM.

Mid.gospmr.org Переговоры в Братиславе

Участники решили «приостановить часы» Братиславского заседания и продолжить проведение консультаций из-за ряда разногласий при подготовке проекта итогового документа. «Это редкое явление, но заседание не окончено. Оно продолжается, и мы продолжаем работу над теми проблемами, которые есть, и над протоколами итогового заседания. Это консолидированное решение, потому что, к сожалению, к консенсусу мы не пришли. Приднестровская сторона согласилась подписать протокол, предложенный ОБСЕ, с теми формулировками, которые носят компромиссный характер, но из-за позиции Кишинёва нам пришлось поставить переговоры на паузу», — сообщил Игнатьев.

Одной из центральных тем стала банковская проблема. «Мы обсудили проблему закрытия счетов предприятий Приднестровья в молдавских банках. Приднестровская сторона распространила справочную информацию о количестве пострадавших экономических агентов. Это крупные предприятия, которые несут социальную ответственность по выплате зарплат. Проблема крайне острая, и все международные партнёры согласились её обозначить. Но Кишинёв был не готов к предложенным нами формулировкам, пытаясь представить ситуацию так, как будто проблемы нет. Поэтому мы продолжим работать над этим вопросом», — сказал глава МИД ПМР.

Он подчеркнул, что Приднестровье выполнило все взятые обязательства, в отличие от Молдавии. В итоговом документе, по его словам, «были указаны сроки, в течение которых Кишинёв должен был решить конкретные проблемы, и возможно, это послужило причиной отказа от подписания итогового протокола».

Игнатьев добавил, что диалог сторон продолжится на различных уровнях переговорного процесса, в том числе на полях конференции в Баварии, которая пройдет в ноябре.