Киев, 10 октября, 2019, 23:11 — ИА Регнум. Я — хороший президент, заявил 10 октября глава украинского государства Владимир Зеленский в ходе своего пресс-марафона для журналистов, сообщает телеканал «112 Украина».

President.gov.ua Владимир Зеленский

Таким образом президент Украины ответил на вопрос журналиста о его приоритетах в выборе между хорошим семьянином и президентом страны.

«Я свой выбор сделал: я хороший президент», — цитирует канал «112 Украина» ответ Зеленского на этот вопрос.

Напомним, 10 октября президент Украины отвечал на вопросы журналистов.