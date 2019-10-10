Киев, 10 октября, 2019, 22:47 — ИА Регнум.

Ляшко Юрий ИА Красная Весна

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцам лучше отказаться от поездок на заработки в Россию, поскольку их часто арестовывают без причины, тем самым пополняя обменный фонд. Соответствующее заявление Зеленский сделал 10 октября на пресс-марафоне в Киеве.

«Если вы завтра будете в тюрьме, это будет наша большая проблема, потому что будут увеличивать фонд обмена, и нам вас нужно будет возвращать, потому что вы — граждане Украины. Если у человека нет выбора, и он туда едет, ок. Но если у человека есть выбор и потом он подставляет и власть и украинцев, то я этого не понимаю», — рассказал Зеленский.

При этом он сообщил, что Киев не собирается запрещать украинцам ездить в Россию.

«Можем ли мы строить демократическое государство и запрещать людям туда ездить? Наверняка, нет… Если они едут зарабатывать в Россию, в первую очередь виновны мы. Мы — о власти, о ситуации в целом, обе стороны виновны… Всё что нужно — поднимать экономику, и никто никуда не будет уезжать. Тот, кто уехал, будет возвращаться», — сказал Зеленский.

Он увидел позитив в том, что некоторые украинцы рассказывают россиянам правду о ситуации на Украине.

«У людей есть определенные родственники, которые ездят туда. Единственный плюс, который я в этом вижу, некоторые люди ездили туда и говорили: «Все не так. Поверьте, у нас страна, Крым — наш». Это все-таки такой информационный обмен», — добавил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в феврале 2019 года Росстат России опубликовал данные по миграции. Согласно последним данным, за 2018 год количество мигрантов из Украины сократилось более чем в три раза. Так, если в 2017 году миграционный приток из Украины в Россию составил 47,7 тысячи человек, то в 2018 году — только 14,8 тысячи человек.