Зеленский призвал украинцев отказаться от поездок на работу в Россию
Киев, 10 октября, 2019, 22:47 — ИА Регнум.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцам лучше отказаться от поездок на заработки в Россию, поскольку их часто арестовывают без причины, тем самым пополняя обменный фонд. Соответствующее заявление Зеленский сделал 10 октября на пресс-марафоне в Киеве.
При этом он сообщил, что Киев не собирается запрещать украинцам ездить в Россию.
Он увидел позитив в том, что некоторые украинцы рассказывают россиянам правду о ситуации на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в феврале 2019 года Росстат России опубликовал данные по миграции. Согласно последним данным, за 2018 год количество мигрантов из Украины сократилось более чем в три раза. Так, если в 2017 году миграционный приток из Украины в Россию составил 47,7 тысячи человек, то в 2018 году — только 14,8 тысячи человек.