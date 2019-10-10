Киев, 10 октября, 2019, 22:29 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею очищения власти — люстрации — но заявляет, что к этому процессу очень плохо относятся международные партнеры страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины

Об этом он заявил журналистам сегодня, 10 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, Запад по результатам люстрации, которую провел президент Порошенко заявлял, что нельзя было люстрировать «всех подряд» — потому что на Украине десятки и сотни тысяч чиновников, и далеко не все они плохие.

Зеленский заявил, что он думает, что это правильно сделать, и в настоящий момент идет обсуждение формата новой волны люстрации.

«Лично мое предложение было: давайте сделаем очищение по списку, возьмем людей за много лет, тех людей, к которым, мы знаем, какое отношение в обществе, и будем проводить люстрацию», — подчеркнул президент Украины.