Нижний Новгород, 10 октября, 2019, 21:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Обсуждались вопросы долговой нагрузки бюджета региона, финансирование национальных проектов, капитальный ремонт многоквартирных домов.

Government-nnov.ru Глеб Никитин

В частности, Никитин отметил, что госдолг области был накоплен значительный — 75 млрд рублей. При этом только за время работы нового главы области сумма долга снизилась относительно налоговых и неналоговых доходов с 63% до 53,3%. Президент назвал этот показатель результатом хорошей работы.

«Здесь часть информации по поводу наиболее оптимистичных отраслей, как раз промышленность — 7%, создает рабочие места, 53 тыс. за прошлый год создали», — отметил губернатор, демонстрируя подготовленные к встрече материалы. Он добавил, что зарплата подрастает, но не так активно, как хотелось бы: рост составил 7,3%.

Далее губернатор рассказал, каким образом регион тратит средства, которые высвобождаются в результате снижение госдолга и сокращения расходов на его обслуживание.

«В первую очередь, конечно, это национальные проекты с 2019 по 2021 год. На финансовое обеспечение национальных проектов выделяется 75 млрд рублей, из них 47,8 млрд — это федеральный бюджет, остальное — региональный бюджет. Если говорить про 2019 год, то 17 млрд — федеральный бюджет, 9,6 млрд — региональный. В общем и целом в среднем у нас получается около 35% регионального софинансирования», — констатировал Никитин.

Помимо национальных проектов область значительные средства выделяет на капитальный ремонт. По словам главы региона, «накоплен значительный недоремонт», с 2015 по 2017 год на капитальный ремонт тратилось в десять раз меньше, чем заложили с 2018 по 2020 год. Это средства областного бюджета.

«У нас ситуация в демографической сфере сложная. За счет объективных обстоятельств, связанных с потерями во время Второй мировой войны, в начале и середине 90-х, но имея в виду наши результаты по демографической повестке в предыдущие годы, количество школьников у нас существенно увеличится в ближайшие годы, и нам нужно быть к этому готовыми, нам нужно иметь достаточное количество мест в школах. Иначе мы не только не ликвидируем третью и вторую смену, а они у нас будут нарастать. Поэтому это нужно делать сейчас, но мы еще об этом поговорим. Просто я не увидел у вас здесь школьного строительства», — заметил президент России.

Никитин ответил, что школьное строительство предусмотрено нацпроектом и будет выполняться.

Губернатор подчеркнул, что область постоянно работает во взаимодействии с Минздравом России. Далее он отчитался о выполнении свежего поручения президента, которое касается капитального ремонта и восстановления учреждений первичного звена здравоохранения.

«Мы эту работу начали в начале года, планировали выделять и областные средства. В полном объеме, конечно, мы не могли их запланировать: у нас получается 158 объектов, это юридических лиц, там около 3 тыс. зданий, сооружений в общем комплексе», — уточнил Никитин и добавил, что на эти цели планируется выделить 6 млрд рублей.

Губернатор указал, что в регионе наблюдается рост смертности от онкологических заболеваний — 11,5%. В связи с этим области просто необходимо онкоцентр.

«В общем и целом предполагается, что затраты на этот онкоцентр составят 9,4 млрд, но из них около 3 млрд — это частные инвестиции в ПЭТ и ускоритель», — рассказал Никитин. По его словам, вопрос создания онкоцентра уже прорабатывается с Минздравом, но пока не представлен в Минфине. Центр будет обслуживать около 33 тыс. человек, из которых 30 тыс. — жители областного центра.

Никитин попросил поддержки президента в вопросе строительства онкоцентра.

ИА REGNUM напоминает, президент России Владимир Путин в Нижнем Новгороде принял участие в международном форуме «Россия — спортивная держава». Он выступил на пленарном заседании и провел заседание президентского Совета по физической культуре и спорту.