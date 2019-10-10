Тбилиси, 10 октября, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Грузинская национальная валюта после некоторых колебаний и упрочения на валютном рынке опять начала падение. По данным Национального банка Грузии, в результате очередных торгов, состоявшихся на межбанковской валютной бирже 10 октября, грузинский лари вновь перешагнул рубеж $1 — 2,97 лари и остановился на отметке $1 — 2,9714 лари. Такой курс Нацбанк установил на 11 октября.

Грузинский лари

Это на 0,081 процентных пункта ниже показателя за 10 октября, когда $1 равнялся 2,9633 лари. Грузинская валюта обесценилась также по отношению к евро — с 3,2543 до 3, 3766 лари, и по отношению к британскому фунту стерлингов — с 3,6194 лари до 3,6388 лари за 1 фунт.

Грузинский лари упал в цене по отношению ко всем иностранным валютам, включая российский рубль, который с 11 октября будет стоить в Грузии 4,5902 тетри, в то время как еще в начале этого года российский рубль стоил 3,9−4,1 тетри.

Тенденция обесценивания грузинской валюты проявилась и начала развиваться при правлении «Грузинской мечты», лидеры и эксперты которой первоначально объясняли негативные процессы на валютном рынке тяжелым наследием, оставленным правительством Саакашвили, а также виной тогдашнего руководства Нацбанка — ставленника Саакашвили. Но и после того, как сменился президент Нацбанка, какого-либо ощутимого улучшения положения грузинского лари не произошло, а процесс обесценивания национальной валюты стал набирать новые темпы. Если в 2012—2013 году курс лари колебался между $1−1,6 лари и $1−1,7 лари, то к концу 2013 года перешагнул за отметку 1,7 лари, в конце 2014 года одолел рубикон в 1,9 лари, потом незначительно окреп, а затем опять продолжил падение и с конца января — начала февраля 2015 года опускается все ниже и ниже отметки $1−2 лари. Независимые эксперты ожидают, что к концу этого года, а возможно и раньше, лари преодолеет и рубеж $1−3 лари. А это еще больше снизит и без того ощутимо упавшую за последние годы покупательную способность рядового населения Грузии.