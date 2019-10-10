Нью-Йорк, США, 10 октября, 2019, 21:50 — ИА Регнум. Представители США и стран Евросоюза выступили в Совбезе ООН с осуждением военной операции Турции на северо-востоке Сирии, сообщает 10 октября агентство РИА Новости.

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В частности, постпред США при ООН Келли Крафт заявила, что Вашингтон никогда не одобрял таких намерений Турции, которая теперь должна взять на себя ответственность за боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сидящих в тюрьмах у курдов.

Кроме того, постоянные представители Британии, Бельгии, Германии, Франции, Польши и Эстонии заявили о глубокой обеспокоенности и призвали к прекращению турецкой военной операции.

«Мы не считаем, что военная операция снимет опасения Турции в области безопасности», — заявил зампостпреда Германии при ООН Юрген Шульц.

Отметим, что вышеперечисленные государства сделали заявление с призывом соблюдать суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. В ходе неё турецкие военные активно применяют артиллерию и боевую авиацию.