Москва, 10 октября, 2019, 22:55 — ИА Регнум. Женщина погибла в результате наезда на неё грузового автомобиля на юге Москвы. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба УГИБДД по городу.

Грузовик

ДТП произошло около 19:20 в Нагорном районе Москвы на проспекте Нахимовском. По предварительной информации, грузовик сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте.

Женщина скончалась на месте от полученных травм. Водитель с места ДТП не скрывался.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Выясняются все причины и обстоятельства ДТП. Движение в районе аварии затруднено.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Калужской области, жертвами которого стали четыре гражданина Белоруссии.