Киев, 10 октября, 2019, 21:36 — ИА Регнум. МВФ требует от властей Украины ввести рыночные цены на коммунальные услуги, заявил в ходе пресс-марафона сегодня, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская хата

Президент признал, что рыночные цены — это какое-то увеличение тарифов для Украины, а задача властей — уменьшать процент от дохода семьи на оплату коммунальных услуг, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я говорил с МВФ и нашим правительством… Мы говорили, что если у нас будут рыночные цены, то мы должны договориться — процент от дохода семьи на оплату коммуналки должен уменьшиться, и это мы гарантируем людям. Этот вопрос я ставлю правительству, и премьер-министр со мной согласен», — заявил Зеленский.

Он не стал говорить о конкретных расценках, но отметил, что он лично гарантирует — люди не будут платить 50−80% от дохода семьи за «коммуналку».