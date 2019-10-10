Нижний Новгород, 10 октября, 2019, 21:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на выставке «Современный спорт. Инновации и перспективы» в рамках форума «Россия — спортивная держава» встретился с представителями Федерации бокса РФ.

Боксерские перчатки

Спортсмены подарили главе государства бриллиантовую боксерскую перчатку, которую Путин назвал «красавицей». В ответ на предложение боксеров посетить одну из тренировок Путин рассказал, что в юности занимался боксом.

«Мне сломали нос. И в результате все прекратилось достаточно быстро. К врачу не ходил. Долго очень всё срасталось», — поделился президент. Он добавил, что в дальнейшем перешел в другой вид спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Нижнем Новгороде 10−11 октября. В мероприятиях принимают участие около 1,5 тыс. гостей и более 150 именитых спортсменов. Путин выступил на пленарном заседании форума и провел заседание Совета по физической культуре и спорту.