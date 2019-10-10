Тамбов, 10 октября, 2019, 20:21 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и президент Национального союза производителей плодов и овощей Анатолий Куценко сегодня, 10 октября, в рамках работы агропромышленной выставки «Золотая осень» подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

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Тамбовская область будет сотрудничать с Национальным союзом производителей плодов и овощей. Соответствующее соглашение, подписанное между сторонами, предусматривает сотрудничество в сфере реализации проектов, направленных на повышение инвестиционного, научно-производственного и инновационного потенциала Тамбовской области в отрасли овощеводства. Взаимодействие сторон будет способствовать развитию и повышению эффективности деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей Тамбовской области.

Национальный союз производителей плодов и овощей принимает участие в разработке и реализации программ стабилизации и развития производства овощных и зеленных агрокультур, грибов и ягод, повышения конкурентоспособности их производителей. Также он занимается активизацией инвестиций в отрасль, поиском и привлечением потенциальных инвесторов для ее развития; участвует в формировании ценовой политики на овощную, грибную и ягодную продукцию; готовит предложения для проведения государственной политики в части экспорта и импорта овощей, грибов и ягод.

Отметим, что в Тамбовской области большое значение уделяется овощеводству закрытого грунта. В целях круглогодичного обеспечения региона овощами реализуется проект по строительству тепличного комплекса в Мичуринском районе, предполагающий производство от 50 до 100 тыс. тонн овощей и зеленых культур в год. Продолжается работа по замене старых непродуктивных садов на новые высокодоходные насаждения с использованием современных сортов, подвоев и технологий.