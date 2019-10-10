Тамбов, 10 октября, 2019, 20:16 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и генеральный директор ЗАО «Корпорация Малком» (официальный дилер компании CLAAS) Андрей Кузнецов на агропромышленной выставке «Золотая осень» подписали соглашение о строительстве современной инфраструктуры по вводу полного комплекса обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Ориентировочная стоимость проекта — 350 млн рублей.

Tambov.gov.ru Тамбовский губернатор Александр Никитин на выставке «Золотая осень»

Инвестиционный проект предусматривает строительство станции техобслуживания сельхозтехники, центра демонстрации и отработки передовых технологических решений, испытания сортов и гибридов и защиты посевов на всем периоде вегетации. Общая площадь складских и ремонтных зон дилерского центра на территории Тамбовской области составит 4,5 тыс. квадратных метров, на которых будет производиться пред‑ и постпродажное обслуживание современной сельскохозяйственной техники, ее ремонт, а также обучение инженерно-технического персонала фермерских хозяйств.

Региональные власти напоминают, что уникальной для дилерской сети CLAAS в России особенностью тамбовского центра станет наличие собственного тестового полигона и делянок для проведения опытных агроработ общей площадью 50 гектаров. Сотрудники центра получат возможность проводить демонстрационные полевые испытания техники, отрабатывать технологические карты по возделыванию зерновых и технических культур, учитывая при этом меняющиеся погодные и иные факторы. В частности, планируется практическая отработка технологий точного, почвозащитного земледелия, дифференцированного внесения удобрений, органического сельского хозяйства и других современных методик, позволяющих повышать эффективность агробизнеса и уменьшать негативное воздействие на окружающую среду.

В центре будет создано не менее 20 новых рабочих мест. Также там смогут проходить производственную практику молодые специалисты профильных образовательных учреждений, приобретая опыт работы с новейшими образцами сельхозмашин.

«Техника CLAAS хорошо зарекомендовала себя на тамбовских полях. Наши сельхозпроизводители довольны ее возможностями, производительностью, а теперь, с созданием станции технического обслуживания, еще и сервис выйдет на более высокий уровень — это экономически выгодно для аграриев. Важно, что на новой площадке будут обучаться молодые кадры и демонстрироваться современные технологии в растениеводстве», — считает губернатор Александр Никитин.

По мнению Андрея Кузнецова, для возглавляемой им компании это очень важный проект, который обеспечит производителям аграрной продукции доступ к новейшим образцам сельскохозяйственной техники ведущих мировых производителей.

«Те технические решения, которые предлагает, в частности, компания CLAAS, позволяют на более высоком уровне решать задачи производства основных сельхозкультур и улучшать экономическую результативность бизнеса», — отмечает генеральный директор ЗАО «Корпорация Малком».

По словам заместителя генерального директора ООО КЛААС Восток Дирка Зеелига, фермерским машинам необходим высококлассный сервис.

«Центр, который появится в Тамбове, обеспечит не только качественное и своевременное обслуживание, но и станет, как мы надеемся, местом, где будут тестироваться, а после этого тиражироваться наиболее эффективные технологии возделывания самых разных культур: от зерновых, до масличных и кормовых трав», — считает он.