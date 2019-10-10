Варшава, 10 октября, 2019, 20:14 — ИА Регнум. Министр юстиции ПольшиЗбигнев Зиобро, выступая на конференции «Миграция и интеграция. Воздействие миграции на рост преступности», заявил, что Польша не согласится на открытие страны для мигрантов. Как сообщает «Польское радио», конференция проходила в Институте правосудия в Варшаве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Время показало наивность диагнозов, которые давала правящая ранее в Польше партия, так как мы увидели, что произошло позже в тех странах, которые широко открылись для мигрантов. Мы видели террористические акты, мы видели рост экстремизма, и мы видим также рост преступлений, совершенных лицами, которые были тогда широко допущены в общество стран ЕС», — сказал Збигнев Зиобро.

Как отметил Збигнев Зиобро, к счастью, в 2015 году, когда «должен был быть решён вопрос об открытии польских границ для мигрантов», избиратели решили доверить власть консерваторам из партии «Право и Справедливость».

По словам политика, правительство, которое он представляет, никогда не согласится на изменение политики в области миграции. «Мы не согласимся на открытие Польши для мигрантов, потому что поступающие к нам сведения о росте преступности в странах, которые открылись миграции, требуют ответственных решений».

Выступивший также на конференции министр по вопросам гуманитарной помощи Михал Вос заявил, что Польша предпочитает оказывать помощь нуждающимся в ней непосредственно в местах их проживания.