Киев, 10 октября, 2019, 20:00 — ИА Регнум. Для Украины во время войны вопросы языка не являются приоритетными. Об этом 10 октября в Киевево время пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Он считает, что Киеву нужно менять все законопроекты, которые раскалывают страну.

«Моя идеология очень простая — завершить войну и поднять экономику, вернуть сюда людей… Все люди, все направления, все законопроекты, всё, что раскалывает нашу страну, — мы должны реагировать на это и это менять, всё», — сказал Зеленский.

Он напомнил, что сейчас за Украину воюют как русскоязычные граждане, так и украиноязычные.

«Вы помните, с языкового вопроса начался Донбасс? Зачем мы сейчас, в нашей стране, которую мы хотим объединить, поднимаем за этим столом, за которым, образно, нечего есть. Тут встают люди и уезжают в другую страну, у нас идет война. На разных языках люди сидят в окопах. Зачем мы сейчас поднимаем этот вопрос… В воюющей стране это не первоочередное. Поэтому все люди, которые расшатывают лодку, по поводу тех или иных вопросов, я говорю им: «Не сегодня»… Давайте сейчас решать приоритетные вопросы», — добавил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, с сентября 2020 года на Украине все государственные школы переходят на украинский язык обучения. Школы, в которых обучение осуществляется на языках Европейского союза, совершат такой переход с учебного года, который начнется в календарном 2023 году.При этом языки национальных меньшинств, в частности русский, могут изучаться в школах наряду с государственным.