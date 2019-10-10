Анкара, 10 октября, 2019, 21:30 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «За нашей трансграничной операцией стоит желание воспрепятствовать появлению на наших южных рубежах государства террористов, мы над этим работаем. Тех, кто уже привык с закрытыми глазами критиковать Турцию за любые происходящие в Сирии события, мы приглашаем обратиться к здравому смыслу, совести и нравственности».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Даже в нашем парламенте есть группа, поддерживающая террористическую группировку. Я обращаюсь к ним, так называемым политическим партиям. Даже не пытайтесь выставить мою армию оккупантами».

Турецкий лидер добавил: «Турция не покушается на чьи-либо земли, имущество и богатства. Нужды в том, чтобы вместе с Турцией действовала Сирийская национальная армия, нет».