Архангельск, 10 октября, 2019, 18:32 — ИА Регнум. Торжественная церемония захоронения останков трех бойцов Великой Отечественной войны сегодня состоялись на Воинском мемориале Вологодского кладбища Архангельска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Dvinanews.ru Останки архангельских красноармейцев предали земле

Останки бойцов — Моисея Ивановича Пугина, Григория Федоровича Вакуленко и Николая Петровича Воронцова — найдены поисковиками из северодвинского отряда «Возвращение» и подмосковного отряда «Витязь». Имена бойцов удалось установить по смертным запискам в личных медальонах. Эти медальоны сегодня были переданы родственникам погибших красноармейцев.

Моисей Иванович Пугин родился в 1902 году в деревне Вавчуга Ровдогорского сельского Совета Холмогорского района. На войну был призван Холмогорским РВК, последнее место службы красноармейца Пугина — 256-я стрелковая дивизия. Погиб 29 июля 1943 года. Григорий Федорович Вакуленко родился в 1912 году в Саратовской области, проживал и призван был из Архангельска. Николай Петрович Воронцов — 1906 года рождения, уроженец деревни Лая Архангельской области. Оба солдата служили в 147-м отдельном разведбатальоне 88-й стрелковой дивизии. Практически все бойцы батальона погибли в бою 12 августа 1941 года, встав на пути у немцев, которые пошли на прорыв через поселок Кестеньга на поселок Лоухи.

Останки красноармейцев нашел северодвинский поисковик Андрей Зубов. Он сегодня вручил внуку Григория Вакуленко, который назван в честь деда, саперную лопатку, которая была при нем в последние минуты жизни.

«Я долго искал своего деда. Единственное, что мне удалось узнать, — это то, что знают многие другие семьи: ушел на фронт и не вернулся. Я благодарен поисковикам за то, что мой дед сегодня предан земле. Спасибо деду за свободу нашей Родины, за то, что мы живем на нашей земле», — отметил внук погибшего солдата Григорий Вакуленко.