«Очень опасно»: Зеленский ответил на приглашение Скабеевой
Киев, 10 октября, 2019, 18:19 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может принять участие в программе «60 минут» с Ольгой Скабеевой, поскольку федеральный телеканал «Россия1» демонстрирует плохое отношение к независимости Украины и украинцам. Соответствующее заявление Зеленский сделал 10 октября во время пресс-марафона в Киеве, отвечая на вопрос журналистки о возможном участии в программе «60 минут».
Он считает, что ему не о чем говорить с журналистами федеральных российских телеканалов.
Как сообщалось, ранее в Нью-Йорке президент Зеленский ответил на несколько вопросов корреспондента федерального телеканала «Россия-1» Евгения Попова. До этого экс-президент Петр Порошенко не давал никаких комментариев федеральным СМИ.