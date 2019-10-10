В калужских школах прошел Единый день голосования
Калуга, 10 октября, 2019, 17:51 — ИА Регнум. Сегодня, 10 октября, в общеобразовательных учреждениях Калуги прошел Единый день голосования. Учащиеся 8−11-х классов из 47 школ города приняли участие в выборах депутатов Школьной городской думы Калуги. От каждой школы будет избран один депутат. Целью мероприятия является организация ученического самоуправления и вовлечения учащихся в общегородские социальные акции и мероприятия. После избрания депутатов будут сформированы комитеты Школьной городской думы.
Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, наблюдатели отметили большой интерес у ребят к выборам. Территориальными избирательными комиссиями была проделана большая подготовительная работа.
Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов посетил избирательные участки гимназии №24 и средней общеобразовательной школы №6, пообщался с учащимися и кандидатами.