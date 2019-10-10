Симферополь, 10 октября, 2019, 18:08 — ИА Регнум. Поток туристов в Крым в 2018 году побил рекордные показатели постсоветского периода, в 2019 году он также может быть побит. Об этом 10 октября на заседании комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту заявил его председатель Алексей Черняк.

«В прошлом году полуостров посетили 6,8 млн туристов, что на 29% выше уровня 2017 года. Ожидается, что в этом году у нас отдохнут 7,5 миллиона человек», — отметил Черняк.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на территории крымского полуострова отдохнули 6,6 миллиона туристов. Из них около одного миллиона — граждане Украины.