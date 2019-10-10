Ярославль, 10 октября, 2019, 17:44 — ИА Регнум. Четыре меморандума о сотрудничестве с иностранными государствами подписал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Участники выставки «Золотая осень» на ярославском стенде

Ярославская делегация продолжает работу в Москве на агропромышленной выставке «Золотая осень». В первый день было подписано несколько соглашений о привлечении инвестиций в региональный агропромышленный комплекс. В частности, речь идет о возобновлении работы Ярославского ЛВЗ, строительстве завода по производству мороженого в Тутаеве и нового животноводческого комплекса в Ростовском районе.

Сегодня, 10 октября, глава региона Дмитрий Миронов подписал меморандумы о сотрудничестве Ярославской области с Республикой Молдова, Казахстаном, Узбекистаном и Китайской Народной Республикой. Завтра планируется подписание подобного документа и с Республикой Армения.

«Документы предполагают содействие в продвижении и реализации экспортно-импортных операций, международной торговли и уникальных бизнес-проектов и программ.Задача расширения присутствия ярославских сельхозпроизводителей на внешних рынках поставлена перед нами губернатором. Она вписывается в цели национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и является для нас одной из приоритетных», — рассказал директор департамента АПК и потребительского рынка Евгений Сорокин.

Надо отметить, что продукты питания, которые производятся в Ярославской области, экспортируются в более чем 20 стран. Речь идет в основном о кондитерских изделиях, бакалее, чае, кофе, мясе птицы, яйцах. Теперь география присутствия ярославских товаров существенно расширится.

Кроме того, меморандум предполагает организацию и совместное участие в научно-практических конференциях, форумах, семинарах, взаимодействие с общественными организациями и экспертным сообществом.