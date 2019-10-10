Новосибирск, 10 октября, 2019, 17:37 — ИА Регнум. Дорожники сдали в эксплуатацию участок дороги регионального значения Новосибирск-Колывань-Томск протяженностью 10 км. Как заявили в правительстве региона, это самый протяжённый в Новосибирской агломерации объект в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году.

Правительство Новосибирской области На дороге появились делиниаторы

У него есть своя особенность — делиниаторы (гибкие столбы, которые разделяют встречные потоки на опасных участках, предотвращая выезд автотранспорта на полосу встречного движения», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кроме того, на этом участке автодороги появился новый асфальт, укреплённые обочины, разметка из термопластика и дорожные знаки.

Общий объём средств на ремонт дороги составил 109 млн рублей из бюджетов двух уровней.