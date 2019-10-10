Брянск, 10 октября, 2019, 17:34 — ИА Регнум. Следственный комитет Брянской области завершил расследование уголовного дела об отравлении воспитанников пяти детских садов молочной продукцией, сообщили 10 октября в пресс-службе ведомства. 16 дошкольников пострадали из-за некачественного кефира, произведённого на молочном комбинате в Комаричском районе.

Уголовное дело

На молочном заводе не были выполнены санитарно-эпидемиологические требования по обеспечению надлежащего состояния производственных помещений. Следствие установило, что кефир, изготовленный на предприятии 18 февраля 2019 года, не соответствовал нормативным требованиям безопасности по микробиологическим показателям. Некачественный кисломолочный напиток поступил в детские сады Володарского района Брянска, где им отравились 16 детей.

На скамью подсудимых сядет заведующая производством молочного комбината. Уголовное дело направлено в суд.