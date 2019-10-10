Симферополь, 10 октября, 2019, 17:27 — ИА Регнум. Введение курортного сбора нанесёт Крыму ряд потерь, в том числе имиджевых, поэтому власти республики намерены отказаться от эксперимента. Об этом 10 октября на заседании комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту сообщил исполняющий обязанности министра курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Крымский пляж. 1974

«Мы решили отказаться от этого эксперимента по многочисленным обращениям средств размещения, представителей бизнеса. Из-за того, что расходы на его администрирование сопоставимы с возможными суммами, которые будут от него получены. Ну и, в общем-то, это некоторые имиджевые даже потери, которых можно избежать», — сообщил Волченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму перенесли дату возможного начала взимания курортного сбора на май 2021 года. Параллельно с этим ведётся работа по внесению изменений в федеральный закон по исключению республики из территорий проведения эксперимента.