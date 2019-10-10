Москва, 10 октября, 2019, 17:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин запланировал совершить государственный визит в Саудовскую Аравию, сообщил 10 октября журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Al Jazeera English Саудовская Аравия

По его словам, визит состоится 14 октября. В ходе него Владимир Путин проведет переговоры с королем Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом и наследным принцем, министром обороны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Ушаков пояснил, что визит будет посвящён «наращиванию многопланового взаимодействия по различным направлениям».

«Готовится к подписанию где-то тридцать документов, причем как межведомственных, так и коммерческих», — добавил Юрий Ушаков.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий визит Путина в королевство Саудовская Аравия произошёл в 2007 году.