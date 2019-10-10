Рига, 10 октября, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили находится с официальным визитом в Латвии. В первый день визита госминистр провела встречу с членами парламентской группы дружбы. Цихелашвили подняла вопрос об «оккупированных территориях», заявив, что жители Латвии должны хорошо понимать беспокойство грузин. Об этом 10 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Smr.gov.ge Кетеван Цихелашвили

Цихелашвили рассказала о ситуации на «территориях российской оккупации» и «политике мира» правительства Грузии. Госминистр отметила значение поддержки Латвии в этом вопросе, указав на общее печальное советское прошлое и современную российскую угрозу для двух стран.

Кетеван Цихелашвили «В этой стране и в этом регионе хорошо понимают, как жить под угрозой со стороны России, потому что у нас есть общие печальные страницы истории, связанные с советским прошлым. Как вы знаете, это не лучшее время для долгой истории наших стран. Они хорошо понимают наше беспокойство, они понимают беспокойство людей, которые переживают конфликт каждый день, и их поддержка очень важна для нас. Как с политической, так и с практической точки зрения»

Члены парламентской группы друзей подтвердили твердую позицию Латвии в отношении территориальной целостности и суверенитета Грузии. Они также выразили готовность поддержать осуществление политики примирения Грузии.