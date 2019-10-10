Цихелашвили в Риге заявила о «печальном советском прошлом» и угрозе России
Рига, 10 октября, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили находится с официальным визитом в Латвии. В первый день визита госминистр провела встречу с членами парламентской группы дружбы. Цихелашвили подняла вопрос об «оккупированных территориях», заявив, что жители Латвии должны хорошо понимать беспокойство грузин. Об этом 10 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.
Цихелашвили рассказала о ситуации на «территориях российской оккупации» и «политике мира» правительства Грузии. Госминистр отметила значение поддержки Латвии в этом вопросе, указав на общее печальное советское прошлое и современную российскую угрозу для двух стран.
Члены парламентской группы друзей подтвердили твердую позицию Латвии в отношении территориальной целостности и суверенитета Грузии. Они также выразили готовность поддержать осуществление политики примирения Грузии.