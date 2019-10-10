Рига, 10 октября, 2019, 17:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что в бюджете следующего года не предусмотрено повышение зарплат учителям, что все последние месяцы от правительства требовало педагогическое сообщество. В эфире радиостанции Latvijas Radio он сказал, что «у нас нет денег», хотя правительство, по его словам, стремилось найти средства для повышения зарплат.

Иван Шилов ИА REGNUM Кришьянис Кариньш

«Все источники обсудили», — сказал глава латвийского правительства. Его слова сегодня, 10 октября, цитирует портал латвийского общественного вещателя LSM. Ранее правительство Латвии успокаивало сообщество учителей, заявляя, что ищут источники для повышения минимальной учительской зарплаты с 750 до 790 евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, педагогические профсоюзы грозились в случае отказа повысить зарплаты начать забастовку и проводить акции протеста.