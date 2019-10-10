Киев, 10 октября, 2019, 16:54 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский «недоволен» минскими соглашениями, в частности последовательность прописанных пунктов и тем, что в них не упоминается вопрос Крыма. Соответствующее заявление Зеленский сделал 10 октября в Киеве на пресс-марафоне.

President.gov.ua Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона

«В целом я недоволен тем минским документом, который был подписан в Минске. Но мы ищем ответы на некоторые сложные вопросы, которые есть в Минске. И главное — мы ищем порядок выполнения действий. Нас не устраивает весь тот порядок последовательности, который есть в минском документе… Обо всем этом придется говорить среди лидеров (нормандского формата — ред.), а не представителями в Минске, потому что представители не могут решить этот вопрос», — сказал Зеленский.

Он также пообещал поднять проблематику Крыма на встрече «нормандской четверки».

«Вопрос Крыма я обязательно поставлю в нормандском формате… Мы должны услышать ответы от Российской Федерации, потому что, в принципе, Минск совсем не касается Крыма… Мы должны, исходя из нормандского формата, вернуть вопрос Крыма. По поводу предложения: «Давайте. Мы вам отдадим временно оккупированную территорию Донбасса, а вы нам Крым». Никогда, ни одного разговора по этому поводу не было. Более того, я даже не слышал на это намеки в каком-либо формате», — добавил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что лидеры Украины, Германии и Франции готовы в любое время встретиться с президентом России Владимиром Путиным в нормандском формате. По его словам, Кремль избегает встречи «нормандской четверки» выдвигая Киеву новые условия для встречи, в частности требуя принять закон относительно реализации «формулы Штайнмайера».