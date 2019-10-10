57% россиян считают выборы 8 сентября честными, а их итоги достоверными
Москва, 10 октября, 2019, 16:53 — ИА Регнум. Почти 60% россиян считают, что в большинстве регионов выборы 8 сентября прошли честно, их результаты достоверны и соответствуют волеизъявлению избирателей. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные в четверг.
По его словам, о недостоверности прошедших выборов заявили лишь 30% россиян.
Он отметил, что при ответе на более жесткий вопрос о честности прошедших выборов, 59% респондентов оценили их как честные. «При этом 14% назвали их бесспорно честными и 45% — скорее честными. Негативную оценку дали всего 26% россиян, среди жителей столиц этот показатель составил 34%. По этому вопросу также зафиксирована положительная динамика — год назад в целом честными прошедшие выборы назвали 57%, а нечестными — 33%», — подчеркнул глава практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ.
Он добавил, что рост положительных оценок является устойчивой динамикой, которая фиксируется на протяжении последних лет.
Всероссийский инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 11 сентября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Всего 8 сентября в России прошло более 5 тыс. выборов разных уровней, в том числе в 16 регионах состоялись выборы губернаторов.