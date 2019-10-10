В Латвии не собираются выслушивать русскоязычных при ликвидации школ
Рига, 10 октября, 2019, 16:52 — ИА Регнум. Процесс ликвидации всех ступеней образования на русском языке в Латвии даже формально пройдёт без всякого участия представителей русскоязычного нацменьшинства. Такой вывод можно сделать из решения министра образования Илги Шуплински не включить ни одного представителя, предложенного русскими родителями, в новый состав консультативного совета по образованию, считает депутат Юрмальской думы, юрист Елизавета Кривцова. Об этом она заявила в эфире латвийской радиостанции Baltkom.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Латвии решились на ликвидацию не только среднего и высшего образования на русском языке, но и ликвидацию всех детских садов для русскоязычных. Население Латвии более чем на 35% состоит из русского нацменьшинства.