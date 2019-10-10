Киев, 10 октября, 2019, 16:52 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский верит, что несмотря на все проблемы в нынешнем и прошлом, Киев и Варшаву впереди ожидает только дружба.

Иван Шилов ИА REGNUM Польско-украинские отношения

Об этом он сказал в ходе пресс-марафона сегодня, 10 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он напомнил, что с начала своей каденции имел несколько встреч с президентом Польши Дудой, с премьер-министром, отдельно с некоторыми польскими депутатами.

«У нас сейчас наладились отношения», — заявил Зеленский.

«Мы помним нашу историю, мы не можем ее забывать, но мы должны понимать… современные люди между собой иногда не должны спорить, если это касается решения исторических сложных вопросов обеих стран», — добавил президент Украины.

ИА REGNUM напоминает, что в августе после встречи с польским президентом Дудой Зеленский сказал, что готов дать разрешение на эксгумацию захоронений поляков на украинской территории и предложил польскому президенту построить на границе общий мемориал примирения. В сентябре представители Польши напомнили Зеленскому, что ожидают официального решения, а до тех пор говорить о «прорыве» в отношениях сторон слишком рано.