Дзержинский район, Калужская область, 10 октября, 2019, 16:54 — ИА Регнум. В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении главы поселковой управы в Дзержинском районе. Чиновник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, сообщили 10 октября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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По версии следствия, в конце 2017 года глава поселковой управы заключил договор с индивидуальным предпринимателем на оказание услуг по замене канализационных труб. Однако предприниматель работы не выполнил, хотя и получил полную оплату. Действия главы поселковой управы нанесли местному бюджету ущерб на сумму более 98 тысяч рублей. Преступление выявлено прокуратурой.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Чиновнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.