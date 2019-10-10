Москва, 10 октября, 2019, 16:37 — ИА Регнум. Посольство Южной Осетии в России представит в Москве выставку-экспозицию заслуженного художника Южной Осетии и Северной Осетии Вадима Каджаева. Экспозиция организована при поддержке президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба посольства Южной Осетии в России.

Пресс-служба посольства Южной Осетии в России Вадим Каджаев

Выставка будет проходить в музее русского искусства 21−28 октября.

Вадим Каджаев родился 28 ноября 1984 года в г. Цхинвал, Южная Осетия. Высшее образование получил в Санкт-Петербургском государственном институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина.