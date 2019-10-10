Губкин, Белгородская область, 10 октября, 2019, 16:44 — ИА Регнум. Бывший глава города Губкина Белгородской области Анатолий Кретов получил учёную степень доктор экономических наук и учёное звание профессора в автономной некоммерческой организации «Высший аттестационно-квалификационный комитет». Этот орган не имеет никакого отношения к Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки РФ.

Огюст Роден. Мыслитель. 1882

АНО было зарегистрировано в Москве в январе 1999 года физическими лицами. Основные виды деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, издательская деятельность, исследования, анализ и сертификация, высшее образование и деятельность рекламных агентств. Организацию ликвидировали в марте 2012 года по решению суда. Затем один из учредителей выступил соучредителем АНО «Всемирный распределительный университет», занимавшийся подобной деятельностью и ликвидированный в 2018 году, сообщает ИА «Бел.ру».

Как уже сообщало ИА REGNUM, подлинность учёного звания и степени бывшего главы Губкина поставил под сомнение депутат городского округа во время предвыборной гонки 2019 года.