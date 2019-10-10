Калининград, 10 октября, 2019, 16:27 — ИА Регнум. Мэрия Калининграда сегодня, 10 октября, объявила об оборудовании первых в регионе контейнеров для раздельного сбора мусора. Как отмечает горадминистрация на своей странице в социальной сети Facebook, ещё в этом году будет оборудовано 60 таких площадок.

Patrick Раздельный сбор мусора

«Жителям окрестных домов надо будет научиться отдельно выбрасывать пластик, отдельно металл, отдельно бумагу или картон», — говорится в сообщении. Обычные контейнеры для общего сбора при этом никто убирать не станет, пообещали в мэрии.