Москва, 10 октября, 2019, 16:32 — ИА Регнум. Силами Объединенной группировки войск на Северном Кавказе (ОГВ (С)) проведено свыше 270 специальных мероприятий, из них 212 с участием войск. Об этом заявил на совещании 10 октября главнокомандующий войсками национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Росгвардии.

Vitaly V. Kuzmin Спецназ России при штурме

Он отметил, что ОГВ © вносят значительный вклад в дело поддержания стабильности в регионе. Также он отметил, войска успешно справились с обеспечением правопорядка и безопасности во время проведения Единого дня голосования, Восточного экономического форума во Владивостоке, Дня знаний, Дня города в Москве и шестого этапа Чемпионата мира «Формула-I» в Сочи.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, с момента создания Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных задач, 37 спецназовцев были удостоены высокого звания Героя России, 28 из них — посмертно.