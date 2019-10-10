Москва, 10 октября, 2019, 16:16 — ИА Регнум. Законопроект о нормах зачисления процентов по остаткам на счетах в уполномоченных банкам для контрактов по гособоронзаказу, правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Авторы законопроекта предлагают усовершенствовать законодательство РФ в области гособоронзаказа. Так, анализ результатов исполнения госконтрактов в области гособоронзаказа показал, что некоторые исполнители заключают с уполномоченными банками договоры, которые позволяют оставлять на счетах остатки средств, на которые затем начисляются проценты. Действующие нормы не запрещают таких действий, однако такие проценты могут быть зачислены на любой счет, указанный в договоре. В правительстве опасаются, что такие средства могут быть использованы не по целевому назначению.

Кроме того, урегулировать вопрос зачисления процентов за поддержание остатка денежных средств, рекомендует и Счетная палата РФ, отмечают авторы инициативы. В связи с этим, правительство предлагает установить, что сумма процентов, которые уполномоченный банк вправе выплачивать за пользование средствами в рамках гособоронзаказа, могут быть зачислены только на отдельный счет. Такие нормы позволят обеспечить соблюдение принципа целевого расходования средств, предназначенных на выполнение гособоронзаказа, а также прозрачность проводимых операций, уверены в правительстве.