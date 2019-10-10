Москва, 10 октября, 2019, 16:12 — ИА Регнум. Как известно — Китай крайне отличается от Америки и не только тем, что это разные страны. Прежде всего, это разные ментально народы и естественно их политические и экономические элиты — диаметрально противоположно смотрят на многие вещи в мире, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

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«В текущих условиях, когда сложилась именно та ситуация, которая привела к внешнеторговой войне, риторика Дональда Трампа, известного как человека крайне эмоционального, по сути поставила крест на переговорах заранее. С Китаем вести переговоры в повышенных тонах практически невозможно, а Трамп бросил вызов, и вдобавок, «ударил перчаткой по лицу».

Причём высокий стиль ведения переговоров Трампа уже и самому Трампу не на пользу. Ведь ответ Китая, пуская частичный, но ответ уже поставил под вопрос успех переизбрания Трампа на второй срок.

Президент США, действительно, фигура неоднозначная, в сложившейся ситуации Вашингтону и Китаю, крайне необходим консенсус, но уже многое сказано и, тем более, уже есть и сделанные шаги, причём с двух сторон. Выйти сухими из воды будет крайне трудно и Пекину, и Вашингтону, и самым удачным решением всех общих вопросов, будет «тлетворная сделка, при полном отсутствии существа сделки».

Поводов для реальной сделки нет, ведь в Китае понимают, что в процессе заключения внешнеторговой сделки им надо будет признать себя промышленными шпионами и признать многие вещи, связанные с интеллектуальной собственностью, что поставит Пекин в крайне неудобное положение, практически на грань фола.

У Дональда Трампа также нет поводов для того, чтобы радоваться, ему эта «внешнеторговая сделка века» так же нужна чтобы в лице его американского электората было видно, как он, борец за Америку и американские интересы выигрывает, а он крайне азартный игрок, но при этом, он крайне прагматичный и трезво мыслящий человек и бизнесмен.

У Китая есть, чем ответить на давление со стороны Вашингтона, и, скорее всего, сделка будет просто задекларирована, чтобы снизить градус напряжённости в мировой геополитике и экономике. Сделка на бумаге не будет означать её перенос в жизнь, ведь все прекрасно понимают, что и Китай, и США из партнёров уже превратились в явных конкурентов.

Это означает, что боязнь продажи со стороны Китая всего их запаса американских государственных долговых обязательств будет давить на Трампа и на Белый дом, боязнь остаться без поставок редкоземельных металлов тоже риск для Америки, отсутствие закупок со стороны Китая многих товаров и сам по себе дисбаланс во внешней торговле очень важный фактор для всей финансовой системы США. Таким образом, получается, что именно Вашингтон находится в менее выгодном положении, чем Пекин.

Самым прогнозируемым шагом в этой внешнеторговой и валютной войнах между КНР и США может стать некое перемирие, и переходный период, окопной и позиционной войны. Весь этот процесс может занять до полутора лет, ведь в 2020 году в Вашингтоне выборы в Белый дом. Явной войны с КНР Америка вести не будет, им это просто может оказаться не по силам», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры делегаций Китая и США проходят 10−11 октября в Вашингтоне. Китайскую делегацию возглавляет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, Соединенные Штаты на переговорах представляют торговый представитель Роберт Лайтхайзер и глава американского минфина Стивен Мнучин.

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