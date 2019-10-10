Шадринск, Курганская область, 10 октября, 2019, 16:01 — ИА Регнум. В курганском городе Шадринске 10 октября 2019 года депутаты местной думы избрали мэра. Им стал заместитель главы города Виктор Ермишкин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Шадринска Виктор Ермишкин

Помимо Виктора Ермишкина на пост мэра Шадринска претендовали ещё пять кандидатов. Через горнило конкурсной комиссии трое из них не прошли.

В выборах главы Шадринска в итоге приняли участие три претендента. За Виктора Ермишкина отдали свои голоса 13 депутатов гордумы из 21 присутствовавшего, за главного специалиста административно-технической инспекции Игоря Залящина — 6, за предпринимателя Валерия Мурзина не проголосовал ни один парламентарий.

Виктору Ермишкину 54 года. Последние пять лет он работал в должности первого заместителя главы Шадринска. Много лет проработал в сфере коммунального хозяйства. Окончил Челябинский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». В настоящее время проходит обучение в Высшей школе госуправления при РАНХиГС.

Шадринск — второй по значению город Курганской области. На 1 января 2019 года население города составляло 74,9 тысяч человек.