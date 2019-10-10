Обнинск, Калужская область, 10 октября, 2019, 16:19 — ИА Регнум. Порядка 67 контрольных мероприятий было проведено за восемь месяцев 2019 года калужским территориальным Росздравнадзором. Общая сумма штрафов составила 857 тысяч рублей. Одновременно прокуратурой области выявлено 466 нарушений, внесено 124 представления, к дисциплинарной ответственности привлечены 82 должностных лица, в суд направлено 55 заявлений. Об этом 10 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM по данным надзорных органов Калужской области.

Gtrk-kaluga.ru Больнице в Обнинске давно требуется капитальный ремонт.

В Обнинске в клинической больнице № 8 Федерального медико-биологического агентства России не хватает врачей, особенно узких специальностей. Больные проходят лечение на старой аппаратуре, а новая техника не востребована из-за отсутствия квалифицированных кадров. План диспансеризации выполнен только на 30%. Зданию лечебного учреждения давно требуется ремонт. Прокурорские проверки обнаружили отсутствие медицинского оборудования и медицинских изделий в процедурном кабинете, дневном стационаре терапевтического отделения и терапевтическом кабинете, а также и кабинете врача-эндокринолога.

По мнению первого заместителя губернатора области Дмитрия Денисова, руководству профильного министерства следует срочно разработать с участием ФМБА план конкретных мероприятий по повышению эффективности деятельности больницы № 8, в том числе по решению кадровой проблемы и улучшению качества медицинского обслуживания. Кроме того, заместитель калужского губернатора поручил организовать системную работу по лекарственному обеспечению.

«Ситуация, когда человек не может получить лекарственные средства, которые ему жизненно необходимы, просто недопустима», — считает Дмитрий Денисов.