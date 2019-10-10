Москва, 10 октября, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Основной новостной фон сейчас идёт с Ближнего Востока, где Турция развернула полномасштабные военные действия в Сирии. Напряженность на Ближнем Востоке приведёт к росту золота, а ведь именно золото является защитным активом, а также под давлением оказалась и турецкая лира, заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист аналитического отдела компании «ФинИст» Елена Мороз.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Сегодня, 10 октября, начинается 13-й раунд переговоров между делегациями США и Китая относительно их торговых отношений. Скорее всего, некая договоренность будет достигнута и объявлена рынку, но пока сохраняется интрига.

Доллар сегодня слабеет относительно всех основных валют. Поэтому рубль, поддерживаемый повышенным спросом на ОФЗ и ожиданиями от хороших выплат налога на прибыль и действиями, направленными на девалютизацию валютных банковских вкладов, находится в диапазоне 64,55−65,59.

Кроме того, рубль ждет заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, на котором планируется её снижение. Пока рубль сохраняет спокойствие, несмотря на все факторы давления», — пояснила эксперт.

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