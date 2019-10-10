Абу-Даби, 10 октября, 2019, 16:05 — ИА Регнум. Стоимость проезда по новой скоростной платной трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург составит около 2 тысяч рублей. Об этом 10 октября сообщил глава Минтранса России Иннокентий Алафинов во время своего выступления на Всемирном дорожном конгрессе в Абу-Даби.

Иван Шилов ИА REGNUM Дорога

«Дорого ли ездить по платным дорогам в России? Проехать 670 км по самой современной автодороге М-11 можно за семь часов вместо прежних 10. За поездку водитель легкового автомобиля с транспондером заплатит около 2 тыс. рублей, что эквивалентно стоимости семи чашек капучино. А цена 1 л бензина у нас составляет 1/6 от стоимости чашки этого напитка», — цитирует Алафинова пресс-служба Минтранса.

Также он рассказал, что строительство трассы М-11 перешло в завершающую стадию, и напомнил, что по ней будет проходить транзит из Северной Европы в КНР.

Отметим, ранее, 3 сентября, в правительстве Новгородской области сообщили о том, что планируется к 75-летию Победы открыть на новой трассе М-11 в Чудовском районе Мемориал героям Великой Отечественной войны.