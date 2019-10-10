Одинцово, Московская область, 10 октября, 2019, 15:58 — ИА Регнум. В Одинцове завершили строительство дома в UP-квартале Сколковский. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области, работы закончились раньше планового срока.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

По словам начальника ведомства Артура Гарибяна, жилой дом №13 по улице Чистяковой получил заключение о соответствии требованиям проектной документации (ЗОС). Общая площадь строения составляет свыше 26 тыс. м кв., дом вмещает 355 квартир.

«Застройщик завершил строительство дома раньше планового срока на полгода. На новостройку выдан ЗОС. Застройщик готовит пакет документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию», — заявил Гарибян.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Лобне завершили строительство второго корпуса дома-долгостроя в составе ЖК «Лидер».