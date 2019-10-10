Переславль-Залесский, Ярославская область, 10 октября, 2019, 15:29 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ярославской области признал недействительным договор купли-продажи недвижимого имущества в Переславле-Залесском по иску Ярославской областной прокуратуры. Информация об этом размещена на официальном сайте прокуратуры. Речь идет о здании Общественного собрания на улице Комсомольская Переславля-Залесского, являющемся объектом культурного наследия федерального значения (дата постройки — конец XVIII века, — прим. ИА REGNUM).

Спасо-Преображенский собор, Переславль-Залесский

Здание давно не используется. В советское время здесь был Центр детского технического творчества, сейчас здание находится в заброшенном состоянии. Оно расположено в самом центре города и, конечно, является привлекательным для инвесторов. В 2017 году администрация города, которой руководил в то время Владимир Волков, выставила на продажу здание вместе с земельным участком. Сделка состоялась в июле 2017 года. Покупателем стала компания ООО «Интенс». Однако при последовавшей за продажей проверке по соблюдению законодательства при распоряжении государственным и муниципальным имуществом, которую провела переславская межрайонная прокуратура, выяснилось, что продавать участок было нельзя. В силу требований статьи 27 Земельного кодекса РФ участок, расположенный в зоне санитарной охраны источника питьевого водоснабжения, не может быть передан в частную собственность. А поскольку предметом договора был единый объект — здание с участком земли, то запрет о передаче в частную собственность распространяется и на здание.

Суд поддержал требования прокурора, договор купли-продажи признан недействительным. Здание общественного собрания вместе с земельным участком вернется в собственность города Переславля-Залесского. Покупатель пытался обжаловать решение суда, однако постановлением апелляционной инстанции жалоба ООО «Интенс» оставлена без удовлетворения. Исполнение судебного решения будет держать на контроле Переславская межрайонная прокуратура.

Тем временем администрация Переславля продолжает продавать городское имущество в частные руки, теперь уже с учетом прежних ошибок. Так, в сентябре 2019 года было продано с торгов здание университета города Переславля на Советской улице — оно также находится на берегу реки Трубеж, в санитарной зоне источника питьевой воды. В данном случае с молотка ушло только здание, земельный участок будет предоставляться в аренду. Также власти Переславля планируют продать дачу Константина Коровина в деревне Охотино.