Сочи, Краснодарский край, 10 октября, 2019, 15:45 — ИА Регнум. У российских игроков существуют планы по выпуску своей криптовалюты, поэтому Libra от Facebook скорее всего не будет популярна в России. Такое мнение высказал 10 октября глава Сбербанка Герман Греф на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2019 в Сочи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

Он также отметил, что не считает криптовалюту от Facebook опасной для финансовой системы, в отличие от традиционных цифровых валют, типа биткоин.

Напомним, ранее Facebook объявил о намерении создать собственную криптовалюту Libra к 2020 году. При этом данный шаг считают опасным для экономики в ряде стран Евросоюза. Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр в сентябре заявил, что Франция будет добиваться запрета ее хождения в ЕС.