Лондон, 10 октября, 2019, 15:26 — ИА Регнум. ОПЕК+ приглашает крупного производителя нефти, которым являются Соединённые штаты, присоединиться к хартии сотрудничества. Об на сегодняшней пресс-конференции в Лондоне в рамках Oil&Money сообщил генеральный секретарь организации Мухаммед Баркиндо.

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«Если посмотреть на хартию, на ее членов — это все производители нефти. Как мы можем иметь площадку производителей нефти без США?», — приводит ТАСС слова Баркиндо.

«У нас есть формальное приглашение для США присоединиться к хартии», — добавил генсек.

Напомним, в начале июля 2019 года участники сделки ОПЕК+ об ограничении добычи нефти на встрече в Вене подписали хартию бессрочного сотрудничества. Они согласились зафиксировать добычу сырья на уровне 43,9 млн баррелей в сутки до апреля 2020 года. Хартию приняли 24 страны.

Добавим, что из них три члена ОПЕК — Ливия, Венесуэла и Иран освобождены от обязательств не наращивать добычу из-за политико-экономических обстоятельств. Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения — Россию и Саудовскую Аравию (228 тыс. и 322 тыс. баррелей в сутки соответственно).