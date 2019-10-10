ЧМ по женскому боксу: капитан сборной России не смогла выйти в полуфинал
Улан-Удэ, 10 октября, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Капитан российской сборной Наталья Шадрина уступила в четвертьфинальном поединке чемпионата мира по боксу среди женщин, который проходит в Улан-Удэ. В весовой категории до 60 кг ей противостояла бразильянка Беатрис Феррейра.
По итогам упорного поединка, судьи раздельным решением отдали победу представительнице Бразилии — 3:2. Болельщики на трибунах, а Шадрина является местной уроженкой и любимицей, встретили вердикт неодобрительными возгласами.
Тем не менее, в полуфинал выходит бразильская спортсменка, где за выход в финал ей будет противостоять американка Рашида Эллис.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня завершили выступление на чемпионате ещё две россиянки — Лилия Аетбаева, в весовой категории до 51 кг уступившая вьетнамке, и Кристина Ткачёва (81 кг), которая проиграла спортсменке из США.
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