Улан-Удэ, 10 октября, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Капитан российской сборной Наталья Шадрина уступила в четвертьфинальном поединке чемпионата мира по боксу среди женщин, который проходит в Улан-Удэ. В весовой категории до 60 кг ей противостояла бразильянка Беатрис Феррейра.

Федерация бокса России rusboxing.ru Шадрина в четвертьфинале ЧМ-2019 уступила бразильянке

По итогам упорного поединка, судьи раздельным решением отдали победу представительнице Бразилии — 3:2. Болельщики на трибунах, а Шадрина является местной уроженкой и любимицей, встретили вердикт неодобрительными возгласами.

Тем не менее, в полуфинал выходит бразильская спортсменка, где за выход в финал ей будет противостоять американка Рашида Эллис.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня завершили выступление на чемпионате ещё две россиянки — Лилия Аетбаева, в весовой категории до 51 кг уступившая вьетнамке, и Кристина Ткачёва (81 кг), которая проиграла спортсменке из США.

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