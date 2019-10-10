Киев, 10 октября, 2019, 15:07 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что масштабные акции протеста против использования Киевом «формулы Штайнмайера» кем-то проплачены.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Об этом он сказал журналистам сегодня, 10 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Президент уверен, что часть протестующих действительно так думает, а часть людей ввели в заблуждение СМИ.

«Кто-то так думает, кого-то запутали, а кто-то благодаря различным СМИ получил информацию не такой, какая она есть в реальности, — вот что происходит», — отметил он.

Зеленский заявил, что хочет быть нормальным сильным президентом и «ослаблять его разными акциями не надо».

У президента спросили, является ли «государственным мятежом» позиция некоторых областей Украины, которые выступили против реализации «формулы Штайнмайера», но Зеленский ушел от прямого ответа на этот вопрос:

«Я не хочу об этом думать и верить той информации, которую я получаю из других источников, — безопасности и разведки. Где-то существуют и эти случаи, но я верю в наших людей».

ИА REGNUM напоминает, что против внедрения «формулы Штайнмайера» протестуют в первую очередь местные советы Западной Украины — Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей. Пока протест Галичины ограничивается направлением в адрес президента и Рады официальных заявлений, но депутаты грозятся приехать в Киев и организовать в столице Украины протестное выездное заседание.