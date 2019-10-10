Берлин, 10 октября, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Немецкий компания Volkswagen опубликовала тизер восьмого поколения Golf. Изображения размещены 10 октября на своем официальном сайте компании.

Volkswagen AG Volkswagen Golf восьмого поколения

Новый Golf получит новые суженные светодиодные фары, широкую решетку радиатора и увеличенный капот. Кроме того, внутри появится современная приборная панель.

Сообщается, что новое поколение самого популярного в Европе авто построено на модернизированной платформе MQB. Стоит отметить, что модель станет легче на от 35 до 70 кг в зависимости от модификации по сравнению с предыдущем поколением.

Для европейских стран Golf будет идти с новой линейкой 1,5-литровых моторов. Кроме того, для европейского авторынка появится возможность приобрести автомобиль с гибридным двигателем.

Напомним, что представлен Volkswagen Golf восьмого поколения будет 24 октября 2019 года в Вольфсбурге (Германия). Продажи запланированы на конец этого года.

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